Rai, i partiti rinviano il voto per i consiglieri. Draghi va avanti con presidente e Ad

Rai, i partiti rinviano il voto per i consiglieri. Draghi va avanti con presidente e Ad

Il premier è pronto ad annunciare i due nomi che spettano al governo già nell’assemblea dei soci prevista per il 12 luglio. 07.07.2021, Sputnik Italia

Doveva tenersi oggi la votazione a Camera e Senato per la scelta dei quattro consiglieri del Consiglio di amministrazione della Rai che vengono decisi dai partiti, ma su richiesta del Movimento 5 Stelle la votazione è stata rinviata al 14 luglio.Scelte quasi fatteE le idee del presidente del Consiglio sono sempre più chiare, secondo quanto emerge da varie indiscrezioni.Ci sono, però, anche altri nomi in shortlist: Giorgio Stock, con un passato in Disney e Warner Media, l'ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco e l'ex Rcs Laura Cioli. Il ruolo di presidente vede in corsa il giornalista Antonio Di Bella, Simona Agnes, Monica Maggioni e Francesca Bria. In ogni caso si tratterà di un uomo e una donna, come imposto dal Mef. La confusione tra i partitiBria, che è sostenuta dal Pd, è anche in lizza per un posto di consigliere in quota Dem. Per la Lega c’è il nome di Igor De Biasio, mentre Fratelli d’Italia vuole Giampaolo Rossi nel Cda, ma ha bisogno dei voti del centrodestra che invece punta a Simona Agnes.Il M5S la confusione interna ha creato caos anche nella scelta del candidato per la Rai: in pole ci sono Alessandro Di Majo, Antonio Palma e Paolo Favale.

