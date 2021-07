https://it.sputniknews.com/20210707/pd-sulla-scuola-400-milioni-per-garantire-un-ritorno-degli-alunni-in-classe-12050561.html

Pd sulla scuola: 400 milioni per garantire un ritorno degli alunni in classe

Il capogruppo del Pd in commissione Cultura della Camera ha dichiarato lo stanziamento di 400 milioni di euro per interventi dedicati alla scuola e al ritorno... 07.07.2021, Sputnik Italia

Con l'avvicinarsi di settembre e dell'avvio del nuovo anno scolastico, il Pd ha affermato la necessità di un ritorno degli studenti in presenza nelle scuole. Ne ha parlato la deputata Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera."Dopo due anni scolastici falcidiati dal Covid-19, il ritorno della didattica in presenza è un appuntamento che non possiamo assolutamente mancare. Per questo obiettivo il governo garantirà l'organico Covid, con ulteriori 400 milioni che si va aggiungere ad altre risorse consistenti per la sicurezza, gli interventi edilizi e le dotazioni necessarie per l'avvio in presenza dell'anno scolastico" ha dichiarato Di Giorgi.I suddetti interventi sono previsti, secondo quanto affermato dalla deputata, nel Sostegni bis con emendamenti della maggioranza che vanno in questa direzione."Ciascuno faccia la sua parte ma sarebbe imperdonabile se a settembre ci trovassimo nuovamente a dover fare i conti con un ricorso a quella didattica a distanza che ha già mostrato tutti i suoi limiti in questo triste periodo pandemico" ha concluso Di Giorgi.

