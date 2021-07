https://it.sputniknews.com/20210707/palermo-due-imprenditori-arrestati-per-bancarotta-sequestrati-4-milioni-di-euro-12041927.html

Palermo, due imprenditori arrestati per bancarotta: sequestrati 4 milioni di euro

Palermo, due imprenditori arrestati per bancarotta: sequestrati 4 milioni di euro

Uno dei due indagati era già noto alle forze dell'ordine per altri casi di bancarotta. 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T08:42+0200

2021-07-07T08:42+0200

2021-07-07T08:42+0200

palermo

guardia di finanza

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/10254761_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ec84aa49c2963d57999688dd1dd95077.jpg

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Palermo, in collaborazione con i colleghi di Firenze, Prato e Viareggio, hanno fatto scattare le manette per due imprenditori immobiliari, accusati di bancarotta fraudolenta.L'ordinanza di custodia cautelare, disposta dal Gip di Palermo, va a colpire Simone Mazzanti, 53enne, e Michele Giambra I militari hanno eseguito un’ordinanza del gip di Palermo.I due imprenditori sono Simone Mazzanti, di 53 anni e Michele Giambra, di 72 anni, con il primo è stato portato in carcere il secondo ai domiciliari. Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo, Gruppo Tutela Mercato Capitali, diretto dal colonnello Gianluca Angelini, sono state avviate a seguito della dichiarazione di fallimento della società, impegnata negli ultimi anni in un progetto per la realizzazione di un importante complesso residenziale a Portopalo di Capo Passero, nel siracusano.Secondo quanto accertato dai finanzieri sarebbero stati distratti, con il concorso dei più stretti familiari, di oltre 4,3 milioni di euro, erogate alla società fallita a titolo di indennità espropriativa, in danno dei creditori verso i quali l’impresa ha accumulato un ingente passivo fallimentare allo stato quantificato in almeno 3 milioni di euroIl progetto di realizzazione del complesso residenziale siracusano non è stato portato a termine, con le Fiamme gialle che hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per 4 milioni di euro quale profitto del reato.

palermo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

palermo, guardia di finanza, italia