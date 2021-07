https://it.sputniknews.com/20210707/operazione-anti-evasione-europea-sequestrati-72-milioni-ad-un-imprenditore-cremonese-12042363.html

Operazione anti-evasione europea, sequestrati 72 milioni ad un imprenditore cremonese

L'uomo è stato individuato come vertice di un'organizzazione a delinquere, specializzata in frode ed evasione fiscale. 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T14:27+0200

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cremona hanno posto in essere un sequestro di beni mobili e immobili, per un valore di oltre 72 milioni di euro.Bersaglio della misura restrittiva, un gruppo criminale capeggiato da un imprenditore cremonese, dedito alla frode e all'evasione fiscale.Stando a quanto riportato da Ansa, le Fiamme Gialle sono entrate in azione con un'operazione internazionale, che ha coinvolto numerose province italiane, ma che ha i militari impegnati anche in Belgio, Bulgaria, Germania e Svizzera.Questa mattina la Guardia di Finanza di Palermo ha fatto scattare le manette per due imprenditori locali, accusati di bancarotta fraudolenta.

2021

Notiziario

