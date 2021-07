https://it.sputniknews.com/20210707/olimpiadi-giappone-donna-tenta-di-spegnere-la-fiamma-olimpica-a-colpi-di-pistola-ad-acqua-12037115.html

Olimpiadi Giappone, donna tenta di spegnere la fiamma olimpica a colpi di pistola ad acqua

Una donna ha scelto un modo particolare protestare contro la disputa dei Giochi Olimpici nel mezzo della pandemia. 07.07.2021, Sputnik Italia

La donna cinquantatreenne è stata fermata dalle forze dell'ordine in Giappone domenica durante la staffetta della torcia olimpica nella prefettura di Ibaraki dopo aver tentato di spegnere la fiamma con dell'acqua sparata da una pistola giocattolo. Con tale gesto la giapponese voleva protestare contro i Giochi Olimpici che il Paese del Sol Levante ospiterà dal 23 luglio all'8 agosto.La vicenda è stata ripresa da una telecamera ed il filmato è stato poi condiviso sui social. Nel video si vede la donna sparare con la pistola ad acqua contro la torcia, gridando "fine alle Olimpiadi", mentre il tedoforo va avanti.La polizia ha affermato che la donna è stata fermata "per aver deliberatamente mirato al corridore e interferito nella staffetta", riporta VICE World News.Olimpiadi 2021Le Olimpiadi di Tokyo sono state rinviate al 2021 a causa della pandemia COVID-19 e si terranno dal 23 luglio all'8 agosto. I prossimi giochi olimpici saranno i più grandi in termini di numero di sport - 33, e categorie - 339. Secondo le stime, all'evento parteciperanno circa 19mila atleti e il numero di accompagnatori sarà ridotto a 41mila. È stata presa la decisione di disputare le Olimpiadi senza tifosi stranieri. Secondo vari sondaggi d'opinione, più della metà degli intervistati in Giappone è favorevole all'annullamento o al rinvio della gara a causa della situazione epidemiologica sfavorevole e del lento proseguimento della campagna vaccinale nel Paese.COVID-19 in GiapponeNel frattempo sta risalendo la curva dei contagi nel Paese e in particolar modo a Tokyo, dove il numero medio settimanale è in salita da metà giugno. Come riportato dalle autorità, nella giornata di oggi nella capitale sono stati confermati 593 nuovi casi di contagio. Il giornale Japan Times osserva una notevole differenza rispetto a una settimana fa quando le autorità hanno conclamato 476 nuovi contagi.Dall'inizio della pandemia COVID-19 il Paese ha registrato 808mila casi di infezione, 775mila persone sono guarite e 14.812 decedute.

