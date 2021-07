L'Ungheria conferisce l'ordine al merito al ministro russo Manturov per la fornitura di Sputnik V

"Ricordo il nostro colloquio telefonico il 30 ottobre quando per la prima volta ho richiesto la possibilità di una fornitura del vaccino russo. A gennaio dopo le lunghe e serie trattative è stato firmato il contratto. Abbiamo ricevuto due milioni di dosi di Sputnik V in tempo. Finora sono state applicate al 99,9%, ovvero quasi un milione di persone lo ha ricevuto. Se non avessimo firmato questo contratto e se non fosse per la Sua supervisione personale sulla questione delle consegne non avremmo svolto la campagna vaccinale più veloce nell'Unione Europea. Senza la Sua partecipazione personale non saremmo arrivati alla cifra del 75% di vaccinati tra la popolazione adulta. Grazie, caro amico!"