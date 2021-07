https://it.sputniknews.com/20210707/la-russia-e-preoccupata-per-i-piani-di-arricchimento-delluranio-da-parte-delliran-12044306.html

La Russia è preoccupata per i piani di arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran

La Russia è preoccupata per i piani di arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran

Mosca è preoccupata per la situazione intorno ai piani di Teheran per l’arricchimento dell’uranio e invita i negoziatori a Vienna a intensificare gli sforzi al... 07.07.2021, Sputnik Italia

accordo sul nucleare iraniano

iran

mondo

"Non consideriamo giustificato ora essere distratti da altri compiti, ad eccezione del ripristino del pieno funzionamento del JCPOA", ha affermato Ryabkov.Con Teheran determinata a portare avanti i suoi piani, Mosca chiede alle autorità iraniane di rispettare pienamente l'accordo di salvaguardia dell'AIEA, ha aggiunto il diplomatico."Allo stesso tempo, va notato che qualsiasi azione iraniana per lo sviluppo del programma nucleare del Paese non comporta rischi di proliferazione, a condizione che sia allineata all'accordo di salvaguardia dell'AIEA".L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha dichiarato ieri, martedì 6 luglio, a Sputnik, che l'Iran produrrà uranio metallico arricchito al 20% per un reattore di ricerca a Teheran. Francia, Germania e Regno Unito, hanno prontamente risposto all’annuncio, affermando che la decisione è una grave violazione degli impegni dell'Iran ai sensi del JCPOA.Gli Stati Uniti, a loro volta, hanno definito la mossa "preoccupante".L'AIEA e Teheran avevano raggiunto l'Accordo sulle salvaguardie, detto ‘Accordo per l'applicazione delle salvaguardie’ in connessione con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nel 1974.Il documento garantisce all’Agenzia per il controllo, il diritto di verificare che gli sviluppi nucleari di Teheran siano trasparenti e non abbiano scopi militari. Nel 2003, le parti avevano poi firmato un Protocollo aggiuntivo all'accordo, che consente all'agenzia di ispezionare gli impianti nucleari iraniani.Nel 2015, l'Iran ha firmato il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) con Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania e UE. Tale patto richiedeva al paese di ridimensionare il proprio programma nucleare e declassare gravemente le sue riserve di uranio in cambio dell'eliminazione delle sanzioni, inclusa la revoca dell'embargo sulle armi cinque anni dopo l'adozione dell'accordo. Nel 2018, gli Stati Uniti hanno abbandonato la loro posizione conciliativa sull'Iran, ritirandosi dal JCPOA e attuando politiche intransigenti contro Teheran.

