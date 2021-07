https://it.sputniknews.com/20210707/l-america-commenta-lomicidio-del-presidente-haiti-una-tragedia-siamo-pronti-ad-aiutare-12051303.html

L' America commenta l'omicidio del presidente Haiti: "una tragedia, siamo pronti ad aiutare"

L' America commenta l'omicidio del presidente Haiti: "una tragedia, siamo pronti ad aiutare"

La Casa Bianca considera una tragedia l'omicidio del presidente di Haiti Jovenel Moise, gli USA sono pronti a prestare aiuto nel caso di necessità, ha... 07.07.2021, Sputnik Italia

Il presidente haitiano è stato ferito a morte in un attacco alla propria residenza. Secondo quanto riportato, nell'offensiva è stata coinvolta anche la coniuge del capo di stato Martine Moise. La first lady era stata ricoverata per una ferita da arma da fuoco e sottoposta a tutte le cure necessarie, ma i medici non sono riusciti a salvarla.La portavoce ha aggiunto che la Casa Bianca sta valutando la situazione e raccogliendo le informazioni.

Irina Derefko Immagino come!!! 1

Andrea QUANDO MAI GLI AMERIKANI NON SONO PRONTI PER "AIUTARE" I POPOLI. 1

