ISTAT, consumi in aumento: vendite al dettaglio +14,1% rispetto al 2020

Gli aumenti riguardano le vendite al dettaglio, in particolare abbigliamento e calzature. Bene anche i prodotti informatici, telefonia e comunicazione... 07.07.2021

I dati Istat sui consumi confermano il trend in aumento delle vendite al dettaglio, dopo il crollo della domanda delle famiglie durante la pandemia di Covid-19. A maggio 2021 è stato registrato un contenuto aumento congiunturale, dovuto alla variazione positiva delle vendite di beni non alimentari. Rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio aumentano dello 0,2% in valore e dello 0,4% in volume. In calo i beni alimentari, le cui vendite segnano un -2,0% in valore e 1,9% in volume, mentre i beni non alimentari registrano un +2% in valore e +2,2% in volume. Sempre su base congiunturale, nel secondo trimestre dell'anno le vendite al dettaglio aumentano del 3,3% in valore e 3,5% in volume. Netto aumento delle vendite di beni non alimentari che segnano un +5,9% in valore e +6,3% in volume, mentre restano sostanzialmente stazionarie quelle di beni alimentari, con una lieve variazione positiva di un decimale in valore e volume. Nonostante ciò il livello delle vendite, sia in valore sia in volume, risulta ancora inferiore ai livelli antecedenti la crisi.La variazione positiva è spinta dal comparto non alimentare che cresce del 28,1% in valore e del 28,0% in volume. In controtendenza risultano le vendite di beni alimentari in flessione dell'1,5% in valore e -0,6% in volume. Tra i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali positive per tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di Dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (-4,0%). Gli aumenti maggiori riguardano Abbigliamento e pellicceria (+82,3%) e Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+59,7%).Rispetto a maggio 2020, il valore delle vendite al dettaglio aumenta in tutti i canali distributivi: la grande distribuzione (+8,3%), le imprese operanti su piccole superfici (+19,5%), le vendite al di fuori dei negozi (+19,4%) e il commercio elettronico (+7,2%).Il crollo dei consumi nel 2020Il 2020 è stato l'annus horribilis dei consumi. che a causa dell'emergenza Covid-19 hanno subito una flessione dell'11,7%. In totale un crollo superiore a 126 miliardi di euro, il peggior dato del secondo dopoguerra.Il rapporto di Confcommercio sui consumi 2019-2021 indica mediamente, "una perdita di oltre 2mila euro a testa" rispetto al 2019. La contrazione della domanda riporta indietro nel tempo i consumi "ai livelli del 1995".Per il 2021 si prevede una crescita dei consumi interni del 3,8%, ma il rimbalzo dell’anno in corso permetterà di recuperare solo una frazione esigua di quanto perso nel 2020.

