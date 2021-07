https://it.sputniknews.com/20210707/invasione-di-cinghiali-in-italia-la-coldiretti-manifesta-a-montecitorio-12009808.html

Invasione di cinghiali in Italia, la Coldiretti manifesta a Montecitorio

Invasione di cinghiali in Italia, la Coldiretti manifesta a Montecitorio

Giovedì 8 luglio i rappresentanti dell'agricoltura si raduneranno in piazza davanti alla Camera per sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica sul... 07.07.2021, Sputnik Italia

Coldiretti è pronta a scendere in piazza a Roma davanti la Camera dei Deputati per segnalare il problema dei cinghiali, si afferma in un comunicato pubblicato nel sito della più importante associazione degli agricoltori italiani. I cinghiali, oltre a danneggiare il raccolto, rappresentano un rischio per la sicurezza della gente comune, dal momento che si sono avvicinati sempre più ai centri abitati, sfruttando la minor attività a seguito della pandemia di coronavirus.Per sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica su questo problema, Coldiretti annuncia una manifestazione giovedì 8 luglio 2021 dalle 9.00 a Roma in piazza Montecitorio All'evento sarà presente il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, si rileva nel comunicato. Durante la mobilitazione, conclude il comunicato, "sarà diffuso l’esclusivo dossier su “Covid e l’assedio dei cinghiali in Italia”, sui rischi per la sicurezza, l’ambiente e la salute e le proposte concrete per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole e la tranquillità dei cittadini."

agricoltura, coldiretti, italia