Intervento chirurgico Papa, Santa Sede: "Buono il decorso post operatorio"

Intervento chirurgico Papa, Santa Sede: "Buono il decorso post operatorio"

Papa Francesco si è sottoposto domenica sera ad un'operazione chirurgica in anestesia generale al colon. L'esame istologico ha confermato la diverticolite. 07.07.2021, Sputnik Italia

Le condizioni del Papa di salute del Papa sono buone e Francesco “è toccato dai tanti messaggi e dall’affetto ricevuto in questi giorni ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”. Lo rende noto il il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni in un comunicato.Il pontefice è stato sottoposto domenica sera ad un'intervento chirurgico programmato al Policlinico Gemelli di Roma, per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Nel bollettino odierno la Santa Sede ha informato della regolarità del decorso post operatorio.La Sante Sede inoltre fa sapere che l’esame istologico definitivo conferma la diagnosi di stenosi diverticolare severa, con segni di diverticolite sclerosante.L'intervento del PapaIl Papa è stato ricoverato domenica pomeriggio per sottoporsi in serata all'intervento in anestesia generale, durato circa tre ore. Francesco è stato trasferito al decimo piano del Policlinico, nella "stanza dei Papi", che ospitò anche Carol Woytila, dove trascorrerà una degenza di dieci giorni.

