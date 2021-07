https://it.sputniknews.com/20210707/i-primi-100-giorni-di-letta-il-mio-pd-moderno-e-di-sinistra-12043802.html

I primi 100 giorni di Letta: “Il mio Pd, moderno e di sinistra”

I primi 100 giorni di Letta: “Il mio Pd, moderno e di sinistra”

Il segretario Dem traccia un primo bilancio davanti a un gruppo ristretto al Nazareno e pensa al partito del futuro e alle elezioni. 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T10:39+0200

2021-07-07T10:39+0200

2021-07-07T10:39+0200

enrico letta

pd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/10348147_0:0:2394:1347_1920x0_80_0_0_a6b967e0c332367d4a307fe95e932444.jpg

In un’Italia che si sposta verso destra e che in autunno si affaccia alle amministrative in grandi città, il segretario del Pd Enrico Letta dopo tre mesi dall’inizio del suo mandato lancia la sfida della sua visione del Partito democratico.“Nel decennio che abbiamo alle spalle, iniziato con la caduta di Berlusconi e l’arrivo del governo tecnico di Monti, è stato sospeso lo scontro politico”, spiega Letta aggiungendo che però adesso questa fase si sta chiudendo a suo avviso, secondo quanto riporta Repubblica.Un Pd che somigli a LettaIl segretario Dem spiega di essere entrato nel partito con una figura diversa da quella di oggi. Una visione diversa che gli offre spunti per interpretare l’Europa post-pandemia, l’asse sovranista Polonia-Ungheria e la ripresa. Per questo è necessario cambiare il modo di intendere la sinistra. Andare oltre i like e “costruire un processo diverso” per “rovesciare” la tendenza che sposta l’Italia verso destra con “un grande sforzo culturale”.

Irina Derefko Ma non dica bischerate!!! La sinistra moderna, è la DC. Punto. Prodi moderato? Forse si ma anche uno dei più grossi delinquenti in giacca e cravatta di questo paese. Ma ritorni in Francia. E ci resti. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

enrico letta, pd