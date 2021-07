https://it.sputniknews.com/20210707/haiti-presidente-moise-assassinato-in-casa-ferita-la-moglie-12046849.html

Haiti, presidente Moise assassinato in casa, ferita la moglie

Haiti, presidente Moise assassinato in casa, ferita la moglie

Il capo di stato haitiano è stato assassinato nella propria abitazione da un gruppo di individui non ancora identificati. 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T12:05+0200

2021-07-07T12:05+0200

2021-07-07T12:14+0200

haiti

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10059036_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_454d9405807d423e37b768b3a10a0102.jpg

Lo si apprende da un comunicato pubblicato dal primo ministro del Paese Claude Joseph."Verso l'1:00 del mattino, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2021, un gruppo d'individui non identificati, tra cui diversi parlanti spagnolo, hanno attaccato la residenza private del Presidente della Repubblica, ferendo mortalmente il Capo di Stato. Ferita da un proiettile anche la first lady, che è stata sottoposta alle cure necessarie", si legge nella nota.L'atto, definito "odioso, inumano e barbaro", è stato condannato dal premier e dal Consiglio dei ministri, che ha allo stesso tempo invitato la popolazione alla calma.Viene inoltre precisato che la sicurezza del Paese resta sotto il pieno controllo della polizia e delle forze armate, e che saranno prese tutte le misure necessarie "per garantire la continuità dello Stato e proteggere la Nazione".

haiti

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haiti, mondo