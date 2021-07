https://it.sputniknews.com/20210707/haiti-first-lady-martine-moise-muore-in-seguito-alle-ferite-riportate-durante-lattentato-12050138.html

Haiti, first lady Martine Moise muore in seguito alle ferite riportate durante l'attentato

Haiti, first lady Martine Moise muore in seguito alle ferite riportate durante l'attentato

Nella notte il capo di Stato haitiano è stato assassinato nella propria abitazione. I media locali riferiscono del decesso della moglie, avvenuto mercoledì... 07.07.2021, Sputnik Italia

Non ce l'ha fatta Martine Moise, moglie del presidente Jovenel Moise. La First Lady di Haiti è morta nelle prime ore del mattino per le ferite riportate durante l'attentato, nella sua residenza a Port-au-Prince.Dopo l'assassinio del presidente Jovenel, la moglie era stata ricoverata per una ferita da arma da fuoco e sottoposta a tutte le cure necessarie. L'attentato è avvenuto verso l'una del mattino, quando un gruppo di individui sconosciuti si sono introdotti nelle abitazioni private del capo dello Stato. Secondo quanto riportato dalle autorità dell'isola, alcuni membri del commando parlavano in lingua spagnola. L'atto, definito "odioso, inumano e barbaro", è stato condannato dal premier e dal Consiglio dei ministri, che ha allo stesso tempo invitato la popolazione alla calma.Viene inoltre precisato che la sicurezza del Paese resta sotto il pieno controllo della polizia e delle forze armate, e che saranno prese tutte le misure necessarie "per garantire la continuità dello Stato e proteggere la Nazione".Moises ha affrontato diverse crisi nel suo paese, in particolare quella di un'opposizione che chiedeva di lasciare il potere e quella dell'ascesa di bande criminali che hanno assunto il controllo di una parte importante del territorio haitiano, riferisce la stampa locale.

