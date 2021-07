https://it.sputniknews.com/20210707/finale-degli-europei-raggi-ipotizza-olimpico-aperto-al-pubblico-per-vedere-la-partita-12052015.html

Gli azzurri, vincitori ieri con la Spagna, potrebbero doversela vedere con l'Inghilterra nell'iconico stadio di Wembley. 07.07.2021, Sputnik Italia

"Coni, domenica proiettiamo la finale di Euro 2020 allo stadio Olimpico di Roma, con capienza ridotta nel rispetto delle misure anti Covid?"A paventare l'ipotesi è il primo cittadino della capitale, Virginia Raggi, che con un post su twitter ha proposto di far vedere il match valido per l'assegnazione dei campionati europei di calcio."Abbiamo già ospitato le prime tre partite degli Azzurri. Sarebbe un bel modo per tifare tutti insieme la Nazionale", si legge ancora nel tweet.Intervenendo alla presentazione della prossima maratona alla Camera di Commercio di Roma, la Raggi ha sottolineato che l'iniziativa avverrebbe nel pieno rispetto delle normative Covid disposte dall'Uefa."Stiamo valutando l'ipotesi di riaprire lo stadio sempre con le regole Uefa, quindi 25% e 16mila spettatori massimo per vedere la finale. Quindi se ci saranno le condizioni potrà essere un luogo per vedere la finale. Stiamo valutando", ha detto il sindacoLa finale di Euro 2020L'ultimo atto del campionato europeo di calcio è in programma domenica sera presso lo stadio Wembley di Londra. Il fischio d'inizio della finalissima è fissato alle 21:00.A sfidarsi saranno l'Italia, che ieri sera ha superato la Spagna ai calci di rigore con il punteggio di 4-2, e la vincente della seconda semifinale tra Danimarca e Inghilterra.

