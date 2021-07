https://it.sputniknews.com/20210707/finale-degli-europei-luefa-concede-la-trasferta-a-londra-a-1000-tifosi-dallitalia-12055303.html

Finale degli Europei, l'UEFA concede la trasferta a Londra a 1.000 tifosi dall'Italia

Finale degli Europei, l'UEFA concede la trasferta a Londra a 1.000 tifosi dall'Italia

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) si sta operando nell'organizzazione della trasferta di 1.000 tifosi azzurri dall'Italia a Londra per la finale di... 07.07.2021, Sputnik Italia

Come riferito dalla FIGC, la Union of European Football Associations (UEFA) ha concordato con le autorità britanniche la possibilità per un numero massimo di 1.000 tifosi provenienti dall’Italia di andare a Londra per assistere alla finale di EURO 2020.Per coloro che si recheranno a Londra, sottolinea la Federcalcio, è prevista una serie di obblighi da rispettare. I tifosi della Nazionale sono obbligati a:Per quanto riguarda il secondo requisito, la FIGC spiega che i tifosi partiranno per Londra con un volo charter mentre dall’aeroporto di arrivo fino al Wembley Stadium e viceversa saranno utilizzati trasporti speciali messi a punto dalla Federcalcio italiana.La nota osserva inoltre che al rientro in Italia sarà obbligatorio un isolamento fiduciario di 5 giorni, nonché effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine di questo periodo.La finale di UEFA 2020 si svolgerà allo stadio di Wembley l'11 luglio con fischio d'inizio alle 21 italiane.

