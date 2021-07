https://it.sputniknews.com/20210707/etna-fuochi-dartificio-per-la-vittoria-degli-azzurri-fontane-di-lava-boati-e-pioggia-di-lapilli-12043312.html

Etna, fuochi d'artificio per la vittoria degli azzurri: fontane di lava, boati e pioggia di lapilli

Etna, fuochi d'artificio per la vittoria degli azzurri: fontane di lava, boati e pioggia di lapilli

Nuova eruzione del cratere di Sud Est con fontane di lava sino a 5.000 metri s.l.m. e continui boati. Il parossismo ha prodotto una colata sul fianco... 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T11:18+0200

2021-07-07T11:18+0200

2021-07-07T11:18+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/11445906_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_77cd1c10280d07a83c1c53caf934cdb2.jpg

L'Etna si è risvegliata nella notte tra il 6 e 7 luglio con un'eruzione dal Cratere di Sud Est, che ha ripreso l'attività stromboliana dopo alcuni giorni di pausa. E' il 44esimo parossismo dal 16 febbraio 2021. L’Osservatorio Etneo dell’INGV ha osservato, con l'intensificarsi delle violente esplosioni, il graduale passaggio verso la mezzanotte all'attività di fontane di lava, con lingue di fuoco che hanno sfiorato i 5km dal livello del mare. Il fenomeno eruttivo è stato accompagnato da una colonna sonora di potenti boati, come riferisce il vulcanologo Boris Behnke dell'INGV di Catania. Le esplosioni hanno prodotto una colonna di ceneri e lapilli con ricaduta del materiale piroclastico su Catania e i paesi pedemontani del versante Sud Sud-Est. Il vulcanologo tranquillizza sulla preoccupazione per i forti boati e il tremore vulcanico avvertito nell'area. "La "colonna sonora" era molto energetica, soprattutto con una cannonata quasi ininterrotta alla fine del parossismo, ricca di frequenze sia udibili sia infrasoniche (quest'ultime sono quelle che fanno tremare tutto). Ovviamente la preoccupazione era tanta, come al solito, e in certi gruppi giravano le cose più assurde ("preparatevi ad abbandonare Pedara", "fontane di lava alte 5mila metri", per citarne due [i getti più alti hanno raggiunto 1000 m]). In realtà era "solo" un altro episodio parossistico, il 44° (a partire dal 16 febbraio 2021), sebbene uno dei più energetici di questa "seconda serie" iniziata il 19 maggio", rassicura.Il personale INGV presente sul terreno ha riscontrato un’abbondante ricaduta di materiale grossolano sui fianchi del Cratere di Sud-Est fino all’area dell’ex Torre del Filosofo. La ricaduta di lapilli è segnalata a Tremestieri e Catania. Poco dopo le 2 di mattina del 7 luglio (00:17 UTC), l’Osservatorio Etneo ha comunicato la fine dell’attività di fontana di lava, sostituita da una debole attività stromboliana con emissione di cenere. L’Osservatorio segnala anche che l’attività ha prodotto una piccola colata lavica sul fianco meridionale del cono del Cratere di Sud-Est. Mercoledì mattina la colata risultava alimentata e si attestava alla quota di 2800 m sul livello del mare. La ricaduta di materiale vulcanico è stata segnalata anche a Nicolosi, sul versante meridionale. L'Osservatorio Etneo ha emesso anche un allarme VONA per il traffico aereo dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Nel corso della notte l'allerta è rientrata da rossa ad arancione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

italia