Egitto: il Paese rilascia la nave responsabile del blocco nel Canale di Suez

La Ever Given si è finalmente mossa mercoledì dopo che l'Egitto ha accettato un accordo per il rilascio della nave che aveva bloccato il Canale di Suez tre... 07.07.2021, Sputnik Italia

La nave cargo ha lasciato il Great Bitter Lake, dove era stata sequestrata dall'autorità egiziana dopo aver bloccato il Canale ed essere stata rimessa a posto a marzo.La nave portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, diretta dalla Cina al porto olandese di Rotterdam, si è arenata il 23 marzo al 151° chilometro del Canale di Suez, bloccandolo la via di navigazione e paralizzando il traffico navale.La nave è stata disincagliata il 29 marzo dopo diversi tentativi, più di 15 rimorchiatori hanno partecipato all'operazione. L'ultima delle 422 navi finita nell'ingorgo all'ingresso del canale ha superato l'infrastruttura il 3 aprile.

