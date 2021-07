https://it.sputniknews.com/20210707/dieselgate-sentenza-per-la-volkswagen-dovra-risarcire-63mila-consumatori-in-italia-12055070.html

Dieselgate, sentenza per la Volkswagen: dovrà risarcire 63mila consumatori in Italia

Dieselgate, sentenza per la Volkswagen: dovrà risarcire 63mila consumatori in Italia

A 5 anni dallo scandalo Dieselgate, Altroconsumo ha vinto la class action nei confronti del colosso automobilistico. Ognuno degli oltre 63 mila consumatori che... 07.07.2021, Sputnik Italia

Grazie alla class action di Alotroncusmo anche gli italiani coinvolti nello scandalo Dieselgate di Volkswagen saranno risarciti. La notizia è stata annunciata dalla stessa associazione dopo la pronuncia della sentenza dal Tribunale di Venezia.Secondo quanto affermato nel comunicato stampa, oltre 63mila consumatori italiani saranno risarciti per una cifra totale di 200 milioni di euro (3.300 euro + interessi per ognuno). Insieme a coloro che hanno aderito all'azione di classe, Altroconsumo fa sapere che i legali sono a lavoro per valutare come far ottenere i rimborsi anche a chi è rimasto fuori da questa azione."Come Altroconsumo abbiamo fortemente creduto a quest’azione di classe che è riuscita a mettere insieme più di 70 mila persone in Italia. Quasi il 90% di loro è stata ammessa dal tribunale nella classe, ed ora potranno ricevere il giusto rimborso da Volkswagen. Dopo i consumatori americani, tedeschi e spagnoli, e dopo 5 anni di attesa, finalmente è giunto il momento anche per gli italiani di ottenere giustizia" si legge nel comunicato stampa.Volkswagen, secondo la sentenza, è stata riconosciuta responsabile di una pratica commerciale scorretta per aver installato sui motori EA189 un software vietato al fine di abbattere le emissioni di NOx (Ossido di Azoto) durante le prove di omologazione."Si tratta di un risultato storico che aggiunge un tassello importantissimo nella storia delle class action nel nostro Paese: strumento, questo, non ancora pienamente conosciuto e utilizzato, certamente perfettibile e proprio per questo in evoluzione sia nella normativa nazionale che in quella europea" ha dichiarato Federico Cavallo, Responsabile relazioni Esterne Altroconsumo.

