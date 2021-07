https://it.sputniknews.com/20210707/covid-vaccinati-ma-positivi-4-infermieri-con-sintomi-a-gela-12044183.html

Covid, vaccinati ma positivi: 4 infermieri con sintomi a Gela

Covid, vaccinati ma positivi: 4 infermieri con sintomi a Gela

Il ciclo di vaccinazione completato a gennaio non ha evitato il contagio a luglio dei quattro operatori sanitari. I sindacati chiedono gli screening per... 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T14:22+0200

2021-07-07T14:22+0200

2021-07-07T14:26+0200

coronavirus in italia

Preoccupazione nell'ospedale di Gela, in provincia di Caltanissetta, per quattro infermieri positivi al Covid-19. Gli operatori sanitari erano stati vaccinati a gennaio, secondo quanto riferisce Ansa. Le loro condizioni non desterebbero allarme, in quanto presentano lievi sintomi influenzali. Ma il caso ha messo i sindacati sul piede di guerra per il timore di una riduzione dell'efficacia del vaccino nel corso dei mesi. Le sigle sindacali Nursind e Uil Fpl chiedono uno screening dei lavoratori per misurare il livello degli anticorpi.Secondo quanto riferito dai rappresentanti dei lavoratori, i quattro infermieri avevano concluso il ciclo vaccinale il 23 gennaio, quando hanno ricevuto la seconda dose di vaccino contro il Covid-19. Per i sindacati "è opportuno adesso verificare la risposta del sistema immunitario degli operatori sanitari". Il rischio è che una riduzione della protezione del vaccino anticovid del personale ospedaliero possa compromettere la sicurezza dei degenti. "E' fondamentale effettuare uno screening per coloro che sono già vaccinati, che operano nei reparti con pazienti fragili - dicono - e che potrebbero involontariamente diventare veicolo di contagio essi stessi nel momento in cui si infettano anche se già sottoposti alla seconda dose", conclude la nota riportata da Ansa. In Sicilia sono state somministrate 4.047.190 dosi di vaccino contro il Covid-19 su un totale di 4.602.111 ricevute. Il rapporto di efficienza della campagna vaccinale regionale si attesta a 87,9% in base ai dati Aifa.

coronavirus in italia