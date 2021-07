https://it.sputniknews.com/20210707/covid-italia-speranza-superati-i-55-milioni-di-vaccini-somministrati-12043486.html

Covid Italia, Speranza: "Superati i 55 milioni di vaccini somministrati"

Covid Italia, Speranza: "Superati i 55 milioni di vaccini somministrati"

Il governo prevede di raggiungere l'immunizzazione di tutta la popolazione entro il mese di agosto. 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T14:58+0200

2021-07-07T14:58+0200

2021-07-07T14:58+0200

coronavirus in italia

coronavirus

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147456_0:152:2795:1724_1920x0_80_0_0_ed6198a105d26dbcc1d3200ad80d8f16.jpg

Dall'inizio della campagna vacicnale In Italia sono stati somministrati oltre 55 milioni di dosi di siero antiCovid.A fare il punto della situazione, durante l'audizione in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, è il titolare della Salute, Roberto Speranza:I numeri della pandemia in ItaliaStando all'ultimo bollettino del Ministero della Salute, in Italia ieri è stato registrato un aumento di 907 casi Covid, cifra che ha portato il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.264.704.Nell'ultimo giorno sono state registrate 24 vittime, mentre il totale dei decessi è salito a 127.704.

Irina Derefko Gli darei volentieri, un calcio sui coglioni per ogni dose fatta. 5

msan.mr Cacciate via questo pagliaccio! 4

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, coronavirus, italia