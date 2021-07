https://it.sputniknews.com/20210707/chicago-tre-agenti-di-polizia-feriti-in-seguito-ad-una-sparatoria-12052332.html

Chicago, tre agenti di polizia feriti in seguito ad una sparatoria

Tutti e tre hanno ricevuto ferite non letali e sono stati trasportati in una struttura ospedaliera. 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T16:53+0200

2021-07-07T16:53+0200

2021-07-07T20:11+0200

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/860/37/8603709_0:59:2047:1210_1920x0_80_0_0_ac96022d4fd2671e4dc790993844dc61.jpg

Due agenti federali del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) degli Stati Uniti e un agente di polizia sono stati colpiti non mortalmente mentre conducevano delle attività investigative a Chicago, nello stato dell'Illinois.Uno degli agenti dell'ATF è stato colpito a una mano, un altro al braccio e l'agente di polizia di Chicago è stato colpito alla nuca mentre erano all'interno di un'auto che stava eseguendo un'operazione sotto copertura.Il capo della polizia di Chicago ha osservato quella odierna è stata la 36esima sparatoria contro rappresentanti delle forze dell'ordine a Chicago dall'inizio di quest'anno.Nuova ondata di violenza negli USALa quantità di casi di violenza armata è aumentata notevolmente negli Stati Uniti negli ultimi mesi.Solo nei giorni di festività nazionali per il giorno del ringraziamento sono state contate oltre 150 sparatorie in tutto il Paese.Martedì, il governatore Andrew Cuomo ha dichiarato lo stato di emergenza nello stato di New York, nel tentativo di ridurre il numero di sparatorie e omicidi.

