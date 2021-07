https://it.sputniknews.com/20210707/caso-zaki-via-libera-della-camera-per-la-cittadinanza-italiana-12048997.html

Caso Zaki, via libera della Camera per la cittadinanza italiana

Il governo si è impegnato ad intraprendere tutti i passi necessari per ottenere la liberazione del giovane egiziano. 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T14:09+0200

2021-07-07T14:09+0200

2021-07-07T14:09+0200

camera dei deputati

egitto

italia

mondo

La Camera dei Deputati ha approvato la mozione per la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna impegnato nella lotta per i diritti umani e trattenuto in un carcere del suo Paese dal febbraio 2020.Il documento, i cui primi firmatari Lia Quartapelle e Filippo Sensi del PD, è passato con 358 voti a favore e 30 astenuti.Le reazioni della politicaApprendendo la notizia, il segretario dem Enrico Letta ha esortato l'esecutivo ad impegnarsi per l'attuazione della mozioneA sua volta, l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, ha commentato l'accaduto, definendo la mozione "un gesto chiaro e concreto", a cui ne dovranno far seguito altri.Il caso ZakiPatrick Zaki è uno studente egiziano che studiava press l’Università di Bologna. Rientrato in patria per un breve soggiorno presso la sua famiglia, è stato arrestato in aeroporto e per 24 ore si persero le sue tracce.Successivamente, l’associazione per i diritti umani di cui faceva parte diede la notizia del suo arresto.Secondo le autorità egiziane, Zaki avrebbe minacciato la sicurezza nazionale, incitato alla protesta illegale e diffuso false notizie. Tuttavia nei suoi confronti non è mai iniziato alcun processo.

egitto

