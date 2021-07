https://it.sputniknews.com/20210707/bonus-tv-da-100-euro-ce-lok-del-ministro-giorgetti-cosa-serve-per-richiederlo-12049257.html

Bonus tv da 100 euro, c'è l'ok del ministro Giorgetti: cosa serve per richiederlo

Il ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto che attiva il nuovo bonus tv del valore massimo di 100 euro con il quale gli italiani potranno... 07.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-07T17:07+0200

Con la firma del decreto da parte del ministro Giorgetti scatta la corsa al bonus Tv, incentivo del quale potranno usufruire tutti i cittadini e che avrà un valore massimo di 100 euro. Per questa misura le risorse stanziate ammontano a 250 milioni di euro.Con il bonus sarà possibile effettuare l'acquisto di un televisore di nuova generazione. L'agevolazione infatti consiste in uno sconto del 20% sul nuovo dispositivo, fino ad un massimo di 100 euro, in cambio della rottamazione di quello vecchio che dovrà avere come caratteristica quella di essere stato acquistato prima del 22 dicembre 2018.A differenza del precedente incentivo, che richiedeva un determinato valore Isee per ottenerlo, questo sarà disponibile a tutti i cittadini e verrà riconosciuto un bonus per ogni nucleo familiare fino al 31 dicembre 2022.Con la rottamazione dei vecchi dispositivi l'obiettivo è quello di garantire la tutela ambientale e la promozione dell'economia circolare attraverso un loro corretto smaltimento.Requisiti per l'ottenimento del bonus:Come effettuare la rottamazioneLa rottamazione potrà essere effettuata in due modi:

franco296 Fulgido esempio di cosa il capitalismo rantolante intende per economia verde!! 0

