Bonus condizionatore 2021, come ottenerlo anche senza Isee

Tutte le informazioni sulle agevolazioni fiscali per risparmiare sull'acquisto di un nuovo impianto o la sostituzione di quello vecchio. 07.07.2021, Sputnik Italia

La legge di Bilancio 2021 ha confermato il bonus condizionatori, un'agevolazione fiscale per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici. Potrà essere utilizzato da chi ha intenzione di sostituire il vecchio impianto o acquistarne uno nuovo, con o senza ristrutturazione. Non è necessaria la presentazione dell'Isee. Il bonus permetterà di usufruire di una detrazione Irpef fino al 65% per chi decide di sostituire il vecchio impianto con uno a pompa di calore o a risparmio energetico.Come funziona il bonusIl bonus condizionatori prevede detrazioni del 50% e del 65% per chi acquista un impianto a pompa di calore ad alta efficienza energetica. La detrazione si applica agli acquisti effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2021. L'agevolazione fa parte di quelle misure che prevedono la conversione del bonus in uno sconto sulla cifra da pagare o in credito d'imposta. In particolare, sono previste le seguenti detrazioni in dichiarazione dei redditi:Chi può richiederloIl bonus può essere richiesto da tutti i contribuenti che dimostrino il possesso a qualsiasi titolo dell'immobile su cui verrà effettuato l'intervento. E' possibile accedere all'agevolazione senza alcun limite di Isee. Possono richiedere il bonus: Bonus con ristrutturazione, come funzionaCome per altre agevolazioni fiscali, è necessario presentare una documentazione specifica alla richiesta del bonus. Chi vorrà usufruire della detrazione mentre ha in corso una ristrutturazione edilizia, dovrà comunicarlo all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico e sostenibileLa comunicazione dovrà contenere tutti i dati sulle spese sostenute ed essere trasmessa per via telematica entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La stessa comunicazione dovrà essere inviata dalla ditta che effettua i lavori in casa. Andranno comunicati: Attenzione al pagamentoPer ottenere la detrazione il pagamento deve essere effettuato e documentato tramite: Per ottenere lo sconto immediato è necessario che acquisto e installazione siano pagati con bonifico postale o bancario o con bonifico parlante. In questo caso sarà necessario indicare i dati dell'acquirente, la partita Iva, il codice fiscale del rivenditor, il riferimento alla fattura d'acquisto e alla legge che consente il bonus. In quanto bene considerato significativo, bisognerà ricordare che l'Iva per i condizionatori è al 10% e non al 22.

