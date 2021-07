https://it.sputniknews.com/20210707/bonino-sul-ddl-zan-un-dibattito-solo-politico-non-si-parla-dei-diritti-delle-persone-12042085.html

Bonino: “Sul ddl Zan un dibattito solo politico, non si parla dei diritti delle persone”

La senatrice teme che il testo possa non passare al Senato o restare impantanato alla Camera in una versione modificata. 07.07.2021, Sputnik Italia

Nel suo stile senza fronzoli Emma Bonino spiega in poche parole ciò che secondo lei non va nel dibattito sul ddl Zan su cui in maggioranza non si è trovata un’intesa e che approderà in Aula al Senato direttamente per il voto il 13 luglio.Parlando al Corriere della Sera sottolinea più precisamente che “non c’è stato nessuno che si sia occupato di parlare dei diritti delle persone. Soltanto qualcuno ha parlato degli omosessuali, ma così, di passaggio” nell’unico dibattito in Aula.I dubbi su quale fine farà il ddlPer la senatrice che si rammarica di non essere stata invitata alle “riunioni dove si prendevano le decisioni” o per parlare in Aula, restano forti dubbi su come potrebbe andare a finire l’iter del ddl Zan. Se invece si deciderà di votare sul testo già approvato dai deputati, “molto probabilmente in questo caso le votazioni in aula saranno tutte a scrutinio segreto e si vota in un’assemblea spaccata con molti voti che già non sono definiti in maniera palese”.

