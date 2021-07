https://it.sputniknews.com/20210707/bernardo-a-milano-vincero-con-lascolto-di-cittadini-e-periferie-12042674.html

Bernardo: “A Milano vincerò con l’ascolto di cittadini e periferie”

Il pediatra, candidato sindaco per il centrodestra, spiega quali sono i suoi obiettivi nella campagna elettorale in una città che vede diversamente... 07.07.2021, Sputnik Italia

Il primario di pediatria del Fatebenefratelli di Milano che da ieri è ufficialmente il candidato del centrodestra per la poltrona di sindaco del capoluogo lombardo, Luca Bernardo, si racconta oggi in due interviste al Corriere della Sera e a Repubblica e spiega come intende vincere le amministrative in autunno puntando soprattutto sull’ascolto.La corsa per MilanoBernardo che deve recuperare in tre mesi un gap di popolarità con il rivale e sindaco uscente Beppe Sala, ha annunciato che intende continuare a lavorare durante la sua campagna elettorale e girare in Vespa, non ha la patente, la città, anche le periferie che conosce per la sua attività di medico impegnato nel sociale.Ieri la candidatura è arrivata dopo un ultimo vertice dei tre partiti, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Bernardo, che arriva dalla società civile, spiega quale è la sua visione di Milano diversa da quella di Belle Sala “sulla tecnologia, l’innovazione, l’economia degli spazi. Non possono essere solo verdi, ma anche a misura d’uomo. Milano deve essere sempre più aperta non solo verso il futuro”. Per questo il candidato vuole girare la città “palmo a palmo e ascoltando” i milanesi. “Facendo il pediatra ho imparato a fare le diagnosi sul perché un bambino piange ascoltando le mamme”.Un altro tema sarà il “rispetto delle donne”, aggiunge perché “nel 2020 il centro anti violenze ha ricevuto tre volte tanto telefonate sugli abusi e le violenze rispetto al passato. Non è più tollerabile”.

Rachele Samo

Rachele Samo

Rachele Samo

