Variante Delta, Moratti: "Al 10% in Lombardia, in un mese sarà prevalente"

Variante Delta, Moratti: "Al 10% in Lombardia, in un mese sarà prevalente"

Durante un question time di oggi la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica della regione in correlazione con la variante Delta, affermando che la variante indiana è stata rilevata nel 10% dei contagi.La vicepresidente ha poi aggiunto, in risposta al consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli, che la variante data la sua contagiosità potrebbe diventare quella prevalente nella regione."Visto il suo grado di contagiosità è prevedibile che, a breve, tra due e quattro settimane, la variante Delta possa diventare quella prevalente in Lombardia" ha concluso Moratti.

