https://it.sputniknews.com/20210706/variante-delta-abrignani-in-gb-considerata-come-influenza-12031867.html

Variante Delta, Abrignani: "In GB considerata come influenza"

Variante Delta, Abrignani: "In GB considerata come influenza"

Mentre la variante Delta continua a diffondersi in Europa, gli esperti si interrogano su quale potrebbe essere il suo impatto sul quadro epidemiologico... 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T11:07+0200

2021-07-06T11:07+0200

2021-07-06T11:07+0200

variante delta

coronavirus in italia

coronavirus

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10144609_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f633eb2eb259956119b0b3edc1a111eb.jpg

Intervenendo ad Agorà estate, su Rai Tre, l'immunologo Sergio Abrignani ha fatto il punto della situazione sulla diffusione in Italia della variante delta del COVID-19, sottolineando come in Gran Bretagna questo nuovo ceppo non abbia finora comportato un drastico peggioramento del quadro epidemiologico, soprattutto per quanto riguarda l'incidenza dei ricoveri e dei decessi.Secondo Abrignani, in un contesto come quello britannico, dove il livello di immunizzazione è molto alto, appare giustificata la decisione del governo di rimuovere le restrizioni a partire dal prossimo 19 luglio.L'indispensabilità dei vacciniIl punto, secondo il membro del Cts, è che "con i vaccini ci si può infettare, ma si evitano le forme severe di Covid e la morte".Proprio per tale motivo, Abrignani ha rinnovato il suo invito a farsi vaccinare anche agli scettici.Possibili varianti più pericolose?Per Abrignani, il fatto che la variante Delta non risulti più mortale e pericolosa di quelle individuate in precedenza, non esclude il fatto che in futuro possano fare la propria comparsa ceppi più aggressivi.

https://it.sputniknews.com/20210705/variante-delta-efficacia-pfizer-crolla-al-64-12020578.html

Irina Derefko Questo "attore" dice che, se non mi vaccino sicuramente mi farò del male? Beato lui che ha certezze. Io, ho la mia: per vaccinarmi, prima mi dovranno uccidere. Non sarà facile. 3

franco296 Ma in Israele non è così!! (Vedere articolo su Russia Today) Come la mettiamo? Sembra distare alla "Corrida" ... dilettanti allo sbaraglio!! 2

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

variante delta, coronavirus in italia, coronavirus, italia