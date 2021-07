https://it.sputniknews.com/20210706/vaccini-figliuolo-convincere-215-mila-insegnanti-per-tornare-a-scuola-in-sicurezza-12034866.html

Vaccini, Figliuolo: "Convincere 215 mila insegnanti per tornare a scuola in sicurezza"

Vaccini, Figliuolo: "Convincere 215 mila insegnanti per tornare a scuola in sicurezza"

06.07.2021

Il commissario straordinario Francesco Figliuolo, in visita all'hub vaccinale di Acea a Roma, ha lanciato un appello a docenti e personale scolastico per vaccinarsi il prima possibile, in tempo per la riapertura dell'anno scolastico."Dobbiamo cercare di convincere quei 215mila insegnanti e speriamo di arrivare almeno a 180/190mila vaccinati. Questo - ha sottolineato - ci permetterà di arrivare in sicurezza all'apertura delle scuole. E con una buona copertura di oltre il 80% degli operatori scolastici ma anche di giovani dai 12 anni in su, avremo una buona sicurezza di ritornare a scuola in presenza e anche con scarse limitazioni".Figliuolo ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione, mettendo in evidenza la necessità di "arrivare entro fine settembre ad avere l'80% della platea dei vaccinabili vaccinati". Ad oggi mancano ancora all'appello 1 milione e 400mila persone nella categoria tra i 60 e i 69 anni, con un alto rischio complicazioni da Covid-19. La campagna si è concentrata sulla vaccinazione delle fasce d'età over 70 e over 80, per questo c'è un ritardo per la fascia 50-59. Ma il commissario ha precisato che le vaccinazioni relative a questa categoria si intensificheranno. Ad oggi quasi il 40% della platea, la popolazione con più di 12 anni, è immunizzato. Dall'inizio della campagna di vaccinazione sono state somministrate 54.371.521 dosi, secondo quanto riporta Aifa.Le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione sono 21.203.897, pari al 39,6% della platea. In media vengono somministrate 500 mila dosi al giorno.

