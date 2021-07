https://it.sputniknews.com/20210706/vaccinazioni-covid-19-von-der-leyen-ancora-troppe-dosi-non-utilizzate-12032648.html

Vaccinazioni COVID-19, Von Der Leyen: "Ancora troppe dosi non utilizzate"

Vaccinazioni COVID-19, Von Der Leyen: "Ancora troppe dosi non utilizzate"

La presidente della Commissione europea ha esortato i Paesi membri dell'Ue ad accelerare con la distribuzione dei sieri. 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T13:57+0200

2021-07-06T13:57+0200

2021-07-06T13:57+0200

variante delta

coronavirus nel mondo

coronavirus in italia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/10454366_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8f89183d9d1bb56162723ff07c349efc.jpg

Nonostante il buon successo della campagna vaccinale in Europa, sono ancora troppe le dosi di vaccino anti-Covid che non sono state somministrate e che sono rimaste pertanto inutilizzate dai Paesi membri.A lanciare l'allarme, è la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, che ha sottolineato i timori relativi alla diffusione della variante Delta nel vecchio continente.La Von der Leyen ha quindi auspicato un aumento degli "sforzi per convincere gli europei a vaccinarsi"."La vaccinazione - ha concluso dunque Ursula Von der Leyen - significa protezione e anche libertà".La campagna vaccinale in EuropaStando agli ultimi dati disponibili condivisi dal Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (European Centre for Disease Prevention and Control) ad oggi sono 368.797.516 le dosi di vaccino anti-COVID già somministrate.Di contro, le statistiche relative alla distribuzione parlano di 436.784.756 dosi già consegnate ai Paesi membri, per un saldo di circa 70 milioni di dosi ancora da somministrare.

Igor Yak Cara Von, inocula ai tuoi cari ciò che avanza 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

variante delta, coronavirus nel mondo, coronavirus in italia, mondo