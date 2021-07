https://it.sputniknews.com/20210706/tragedia-in-spagna-medico-capo-della-task-force-covid-muore-investito-da-un-tossicodipendente-12037763.html

Tragedia in Spagna, medico capo della task-force covid muore investito da un tossicodipendente

Tragedia in Spagna, medico capo della task-force covid muore investito da un tossicodipendente

2021-07-06

Lo scontro è avvenuto con un camion guidato da una persona in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, riporta il quotidiano 20Minutos.Come riportato, stamane il camion si è scontrato con un'auto in cui si trovavano a bordo Maria Zandio, suo marito ed i loro due figli adolescenti. La donna è deceduta sul posto, il coniuge è morto a causa delle ferite riportate e i figli di 14 e 16 anni sono rimasti feriti. I ragazzi rimangono ricoverati in un ospedale ad Almeria in terapia intensiva. Il conducente del camion è stato arrestato in seguito alla positività di quest’ultimo al test per la presenza di sostanze stupefacenti. Zandio ha avuto una formazione specialistica in psichiatria. Ha ricoperto l'incarico di vicedirettore dell'ospedale principale della regione a Pamplona. I media la definiscono "la figura chiave" nella lotta alla pandemia del coronavirus nella Navarra.

