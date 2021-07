https://it.sputniknews.com/20210706/sospetto-spionaggio-il-console-estone-fermato-a-san-pietroburgo-mentre-riceveva-materiali-segreti-12039603.html

Sospetto spionaggio, il Console estone fermato a San Pietroburgo mentre riceveva materiali segreti

Sospetto spionaggio, il Console estone fermato a San Pietroburgo mentre riceveva materiali segreti

Il console estone Mart Latte è stato fermato in flagranza di reato mentre stava ricevendo materiali segretati, ha annunciato il Servizio federale per la... 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T20:55+0200

2021-07-06T20:55+0200

2021-07-06T20:55+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/12040730_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5419bdd0f5ee66faba266a465e7927f8.jpg

"Il diplomatico estone, console del Consolato Generale della Repubblica d'Estonia a San Pietroburgo Mart Latte è stato fermato dall'FSB della Federazione Russa a San Pietroburgo durante il passaggio da un cittadino russo di materiali di carattere riservato", afferma un nota dei servizi speciali russi.Si osserva che nei confronti del diplomatico saranno applicate le misure in conformità con le norme del diritto internazionale."Tale attività non è compatibile con lo status di impiegato diplomatico e ha un carattere chiaramente ostile verso la Russia", sottolinea la nota.Ad aprile la Russia aveva espulso un diplomatico estone. La misura faceva parte di un numero di espulsioni in rappresaglia a decisioni di diversi paesi di espellere diplomatici russi nel contesto delle accuse contro la Russia di coinvolgimento negli attentati del 2014 di un deposito di armi a Vrbetice da parte delle autorità della Repubblica Ceca

https://it.sputniknews.com/20210419/mosca-non-esclude-reazione-a-catena-nella-ue-dopo-espulsione-diplomatici-russi-da-praga-10434477.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo