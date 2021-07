https://it.sputniknews.com/20210706/russia-aereo-an-26-con-28-persone-a-bordo-scomparso-nei-cieli-della-kamchatka-12028333.html

Russia, aereo An-26 con 28 persone a bordo scomparso nei cieli della Kamchatka

Secondo i rapporti preliminari, l'aereo non ha risposto tempestivamente a una sessione di comunicazione pianificata. 06.07.2021, Sputnik Italia

Un aereo russo An-26 diretto da Petropavlovsk-Kamchatsky verso Palana è scomparso in Kamchatka.Stando a quanto riferito a Sputnik dalla sede regionale del ministero delle Emergenze, a bordo del velivolo si trovavano complessivamente 28 persone.Gruppi di soccorritori sono partiti dalla base regionale di ricerca e soccorso a Petropavlovsk-Kamchatsky e dal villaggio di Ossor. Nella zona sono presenti anche gli operatori della filiale della Kamchatka della squadra di ricerca e soccorso del ministero delle Emergenze russo.Il gruppo operativo del Ministero delle emergenze russo, i soccorritori della squadra di ricerca e soccorso, il personale dell'unità specializzata dei vigili del fuoco, nonché i medici del Centro regionale per la medicina delle catastrofi sono a loro volta segnalati pronti al decollo su un elicottero Mi-8 del ministero delle Emergenze russo. Kamchatka Airlines, la compagnia aerea che operava il volo, non ha confermato che si possa essere trattato di un incidente.

Ancora una volta mi stupisco e rammarico per i comportamenti questi italioti o come dire "zecche", che plaudono persino alla morte di persone come noi, russe e non per differenza, che presumibilmente hanno trovato la morte in un volo aereo civile. Un "like" che oserei definire criminale, che non ha né senso politico e né senso militare!! Che riflettano queste zecche, se pure ne sono capaci!

