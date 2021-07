https://it.sputniknews.com/20210706/record-mondiale-per-la-ciliegia-piu-pesante-a-pecetto-33-grammi-12035321.html

Record mondiale per la ciliegia più pesante a Pecetto: 33 grammi

Record mondiale per la ciliegia più pesante a Pecetto: 33 grammi

Il premio per la ciliegia più pesante è stato aggiudicato ad una famiglia di coltivatori di Pecetto, i quali coltivano ciliegie da 4 generazioni in una... 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T18:32+0200

2021-07-06T18:32+0200

2021-07-06T18:32+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/915/22/9152281_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_afe9e51911740855fa54cc0332c5f9c1.jpg

Assegnato a due fratelli ed una mamma di Pecetto, nel torinese, il premio per la ciliegia più pesante mai raccolta. Il frutto, della varietà “Carmen” e del peso di 33 grammi, ha stabilito il record mondiale.Alberto, Giuseppe e mamma Maria Teresa Rosso, proprietari di una cascina comprata dal bisnonno nel 1915, mandano avanti l'azienda “Cascina Canape” da 50 anni. All'interno dell'azienda allevano un migliaio di maiali, una decina di vacche, hanno del grano e un po’ di mirtilli ma soprattutto hanno 6 ettari di coltivazione di ciliegie di cui possiedono circa 70 varietà."È da qualche anno che notiamo che le nostre ciliegie Carmen hanno dimensioni da Guinness dei primati e quest’anno abbiamo deciso di fare le cose per bene" ha dichiarato Alberto.Il primato di ciliegia più pesante al mondo era stato precedentemente attribuito a Ferrara che con 26 grammi aveva riportato nel 2020 il primato in Italia.A fine giugno la famiglia ha contattato i misuratori ufficiali italiani dell’INRiM, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica che con una bilancia precisa al decimillesimo di grammo hanno certificato la misura record di 33,0518 grammi."Nonostante la gelata di aprile la produzione è stata buona e la pezzatura è davvero incredibile. Ciliege di media da 26-28 grammi con punte da 30 grammi sono un'eccellenza di questo territorio. L’azienda Rosso ha puntato molto sulla qualità e ha investito negli anni in questa direzione, e questo lavoro sta dimostrando che puntare sulla qualità dà molti frutti" ha commentato il presidente di Coldiretti Torino, Fabrizio Galliati.

https://it.sputniknews.com/20210603/ciliegie-la-regione-puglia-si-impegna-a-ridefinire-i-costi-con-la-grande-distribuzione-organizzata-11578973.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia