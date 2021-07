Raffaella Carrà, venerdì le esequie dopo un corteo nei luoghi simbolo della sua carriera

"Si comunica che per quanto riguarda le esequie della sig.ra Carrà è stato definito il seguente programma: mercoledì 7 luglio, ore 16.00, partenza corteo funebre da Via Nemea 21. Il corteo farà le seguenti tappe, dove si fermerà un minuto per il pubblico saluto all'artista: Auditorium Rai del Foro Italico (via Lauro de Bosis), Rai di Via Teulada 66, Teatro delle Vittorie, Rai di Viale Mazzini 14, Campidoglio", si legge in un comunicato dello staff della conduttrice e cantante scomparsa.