Nintendo di nuovo contro il proprietario di RomUniverse: non aveva pagato la prima di 42.000 rate

2021-07-06T19:08+0200

2021-07-06T19:08+0200

Non accenna a volersi placare la diatriba tra Nintendo e Matthew Storman, il proprietario del portale RomUniverse, citato nuovamente in giudizio dalla grande N, che ha richiesto un'ingiunzione permanente.La vicenda ha avuto inizio nello scorso mese di maggio, quando l'uomo era stato condannato al pagamento di un risarcimento da $ 2,1 milioni per aver caricato su internet in maniera illegale le ROM dei giochi della casa giapponese.All'epoca, però, il giudice incaricato del caso si era rifiutato di emettere il provvedimento di ingiunzione permamente nei confronti dell'imputato, motivo questo che ha permesso allo stesso Storman di riaprire il proprio portale dopo un breve periodo.Il quadro è stato però ora rimesso nuovamente in discussione dal mancato pagamento della prima rata mensile, fatto questo che ha fornito a Nintendo una nuova possibilità per dimostrare di fronte ai giudici l'inaffidabilità dell'imputato e l'inadeguatezza della decisione presa dal tribunale soltanto due mesi faE questa volta per Storman potrebbe non essere così facile riuscire a strappare un compromesso tanto conveniente, come quello strappato al momento della prima sentenza.

