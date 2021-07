https://it.sputniknews.com/20210706/morti-sul-lavoro-orlando-numeri-inaccettabili-per-la-coscienza-collettiva-del-paese-12033109.html

Morti sul lavoro, Orlando: "Numeri inaccettabili per la coscienza collettiva del Paese"

Secondo i dati Inail, nei primi 120 giorni del 2021 ci sono stati 306 morti sul lavoro, in media più di 2,5 al giorno. Un incremento del 9,3% rispetto allo... 06.07.2021, Sputnik Italia

"Il numero di vittime che è purtroppo assolutamente inaccettabile per la coscienza collettiva di questo Paese". Queste le parole del ministro del Lavoro Andrea Orlando, in audizione alla commissione d'inchiesta al Senato. Il ministro ha affermato che gli infortuni pesano sul Pil nella misura del 2,6%. Un peso che si ripercuote non solo "sul sistema sanitario, previdenziale, assicurativo, amministrativo e giudiziario", ma anche "sull’economia sana e lo stato sociale".Inoltre ha osservato che la curva degli infortuni sul lavoro negli ultimi trent'anni non ha una correlazione diretta con l’indice di disoccupazione o con l’andamento dell’economiaPer il ministro gli infortuni aumentano quando ci sono pochi controlli ed una più debole rappresentanza dei lavoratori. "Queste linee rappresentano, pertanto, le direttrici su cui muoversi con urgenza e vanno accompagnate da un profondo lavoro culturale di educazione alla legalità perché il solo approccio repressivo non basta" ha aggiunto il ministro.Cosa dice il rapporto Inail sugli infortuni sul lavoroNonostante il numero di infortuni sul lavoro nei primi quattro mesi dell'anno sia lievemente inferiore rispetto allo stesso periodo del 2020, il numero delle morti bianche è aumentato del 9,3%. Nei primi 120 giorni dell'anno ci sono stati 306 incidenti con esito fatale, in media 2,55 al giorno. Le denunce di infortunio presentate sono state 171.870 in totale.

