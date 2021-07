https://it.sputniknews.com/20210706/microsoft-laggiornamento-gratuito-di-windows-11-potrebbe-essere-limitato-12033709.html

Microsoft: l'aggiornamento gratuito di Windows 11 potrebbe essere limitato

Microsoft: l'aggiornamento gratuito di Windows 11 potrebbe essere limitato

Gli aggiornamenti del nuovo sistema operativo della Microsoft potrebbero essere limitati. Informazioni al riguardo sono apparse nel blog ufficiale della... 06.07.2021, Sputnik Italia

Microsoft ha comunicato che si riserva il diritto di interrompere la fornitura degli aggiornamenti gratuiti per computer da Windows 10 a Windows 11. Ciò avverrebbe tuttavia non prima di un anno dopo l'inizio del programma di aggiornamento.I computer per Windows 11 dovranno soddisfare una serie di parametri, dalla copia con licenza installata del sistema operativo ai requisiti hardware notevolmente aumentati.Il nuovo Windows 11 è stato introdotto a giugno. Il sistema operativo ha ricevuto molti miglioramenti ed è più adatto ai dispositivi touchscreen. Microsoft inizierà a distribuire il primo aggiornamento nell'autunno 2021.Le principali novità del sistema operativo riguardano gli interventi migliorativi a favore delle persone con disabilità. Le persone cieche avranno a disposizione delle funzionalità sonore che faciliteranno l’accesso e l’uso del sistema operativo, mentre coloro che soffrono di sensibilità alla luce avranno nuovi temi colore più adatti a loro.Al contrario i non udenti o coloro che lavorano in ambienti molto rumorosi avranno a disposizione un sistema di sottotitoli personalizzabile che faciliterà la fruizione.La digitazione vocale che utilizza l'intelligenza artificiale per riconoscere il parlato, trascrivere e punteggiare automaticamente il testo è un’altra implementazione di rilievo che la nuova versione presenta.

franco296 Microsoft è diventata troppo invadente. Poi, di certo lavora gomito a gomito al conglomerato militare e di propaganda statunitense. Se possibile da boicottare usando sistemi operativi aperti. 0

