M5S, è caos sul candidato al Cda Rai: chiesto il rinvio del voto

Non c'è l'accordo tra i pentastellati, con i gruppi parlamentari che risultano divisi nella scelta fra tre possibili alternative. 06.07.2021, Sputnik Italia

Il Movimento Cinque Stelle è pronto a chiedere il rinvio del voto, previsto nella giornata di domani alla Camera e in Senato, per l'elezione dei membri del Cda Rai.Stando a quanto riportato dall'Adnkronos, la scelta sarebbe dovuta a tensioni interne ai gruppi parlamentari sul candidato da votare.Al momento, i possibili candidati del M5S sono Paolo Favale, Antonio di Palma e Luigi Di Maio, che sarebbe sfavorito dall'omonimia con il ministro degli Esteri.Qualora il rinvio dovesse effettivamente essere accolto, ciò comporterebbe uno slittamento quasi certo per il rinnovo del Cda Rai a fine luglio, in virtù della calendarizzazione del Ddl Zan per la prossima settimana.Il voto per il presidente RaiNelle stesse ore vanno poi avanti le trattative in vista dell'elezione del presidente e dell'AD Rai.Per la prima carica, sembra quasi certo il sostegno trasversale dei partiti alla candidata del Movimento Cinque Stelle, Beatrice Coletti.Aperta la partita per il ruolo di AD, al quale concorrono, in rispetto del binomio uomo donna per le due maggiori cariche della Rai, Giorgio Stock, ex presidente di Warner Media, e Matteo Maggiore, attualmente Direttore della Comunicazione alla Banca Europea degli Investimenti, già Direttore presso l'Ocse a Parigi e, prima, a Londra come responsabile degli affari europei e internazionali della Bbc.

