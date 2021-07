https://it.sputniknews.com/20210706/le-nuove-varianti-spavenatno-speranza-consapevoli-che-la-pandemia-non-e-finita-12039785.html

Le nuove varianti spaventano Speranza: "Consapevoli che la pandemia non è finita"

Il ministro della salute è intervenuto con un videomessaggio all'incontro "Battere il cancro è possibile. L'opportunità per l'Italia" e ha espresso la sua... 06.07.2021, Sputnik Italia

Durante il suo intervento all'evento organizzato a Roma dalla rivista 'Fortune', il ministro Speranza ha invitato gli italiani alla massima attenzione, massima cautela, massima prudenza, poiché ancora la pandemia non è finita come dimostrano le situazioni negli altri Stati europei.Riduzione dei contagi col progredire della vaccinazione: "Dobbiamo insistere su questa strada"Il ministro ha poi definito queste settimane come delicate e cruciali per la lotta contro il Covid che l'Italia come il resto del mondo porta avanti da un anno e mezzo."Abbiamo constatato come con l'evoluzione della campagna di vaccinazione anti-Covid c'è stata una riduzione fortissima sia dei numeri dei contagiati sia del numero dei posti letto, sia in area medica che in terapia intensiva. Sono numeri importati che testimoniano quanto la campagna di vaccinazione sia stata essenziale" ha aggiunto il Speranza.Attualmente l'Italia ha superato i 54 milioni di dosi somministrate e la campagna sta procedendo con un ritmo che continua ad essere molto elevato, oltre 500mila dosi somministrate ogni giorno.Recovery ottimo strumento per delineare la sanità del futuroNel periodo post-pandemia l'Italia ha un ulteriore strumento per la ripresa che servirà anche a progettare la sanità in futuro. Si tratta di 20 miliardi del Pnrr.Speranza ha concluso affermando che queste risorse potranno trasformare la crisi in una grande opportunità per modernizzare un settore che negli ultimi anni si metteva circa un miliardo l'anno.

Andrea INCONSAPEVOLE SPERANZA PER COSA CAZZO CI SIAMO VACCINATI, OLTRE CHE PER I PROFITTI DI BIG PHARMA? 2

