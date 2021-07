https://it.sputniknews.com/20210706/lavrov-usa-destinati-a-fallire-se-vogliono-trattare-con-la-russia-da-una-posizione-di-forza--12029567.html

Lavrov: USA destinati a fallire se vogliono trattare con la Russia "da una posizione di forza"

Il capo della diplomazia russa ha fatto il punto sulle relazioni tra Mosca e Washington in seguito all'incontro di Ginevra tra Vladimir Putin e Joe Biden. 06.07.2021, Sputnik Italia

Qualsiasi tentativo degli Stati Uniti di trattare con la Russia da una "posizione di forza" è destinato al fallimento e qualsiasi mossa aggressiva sarà accolta con una dura risposta.Ad affermarlo il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, in un'intervista rilasciata al quotidiano indonesiano Rakyat Merdeka:L'intervista con il massimo diplomatico russo è stata pubblicata prima della sua visita a Giacarta, fissata per il 6 luglio, durante la quale dovrebbe incontrare il suo omologo indonesiano, Retno Marsudi, per discutere di legami commerciali e di investimento tra i due Paesi, nonché di cooperazione su pressioni globali e regionali problemi.Sul summit di GinevraSecondo l'alto diplomatico russo, Mosca è soddisfatta che le due parti abbiano potuto condividere le loro posizioni e hanno espresso l'intenzione di normalizzare i rapporti a Ginevra.L'esito del vertice può comunque essere considerato un passo avanti verso il “ripristino della normalità” nei rapporti tra i due Paesi, che, secondo Lavrov, dovrebbe basarsi sul rispetto reciproco.Allo stesso tempo, Lavrov ha sottolineato che Mosca non si fa illusioni sui suoi rapporti con Washington e ha puntualizzato che, quasi subito dopo il vertice, i funzionari statunitensi, compresi quelli presenti a Ginevra, hanno ripreso la loro retorica aggressiva e moralistica nei confronti della Russia.Il capo della diplomazia russa ha inoltre espresso rammarico per il fatto che Washington abbia continuato a "minacciare di esercitare maggiori pressioni" se la Russia non "accetterà le regole del gioco" stabilite a Ginevra.L'incontro tra Putin e BidenAl vertice del 16 giugno, i presidenti Vladimir Putin e Joe Biden hanno concordato di avviare consultazioni sulla stabilità strategica per ridurre il rischio di conflitto tra le due maggiori potenze nucleari al mondo.Hanno anche adottato una dichiarazione congiunta che riafferma l'impegno alla formula del 1985 di Mikhail Gorbaciov e Ronald Reagan, sul fatto che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta.

