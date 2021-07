https://it.sputniknews.com/20210706/lavoro-in-svizzera-lesercito-e-a-corto-di-personale-ed-assume-150-cuochi-12013663.html

Lavoro in Svizzera, l'esercito è a corto di personale ed assume 150 cuochi

Lavoro in Svizzera, l'esercito è a corto di personale ed assume 150 cuochi

Mancano cuochi nell'esercito svizzero, tanto che in otto caserme si è dovuto ricorrere a ristoratori privati per far trovare da mangiare ai soldati. 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T08:18+0200

2021-07-06T08:18+0200

2021-07-06T08:18+0200

esercito

svizzera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/679/53/6795320_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_8be01efed2e82d4759b6f1b431e65c1f.jpg

Emergenza in cucina per l'esercito svizzero, mancano i cuochi. A confermare la notizia pubblicata oggi dalla "NZZ am Sonntag" è un rappresentante del Dipartimento federale della difesa (DDPS).In particolare sono aperte le posizioni di 70 capi cucina e circa 150 cuochi di truppa e la situazione in futuro non lascia intravvedere miglioramenti, dal momento che questa professione viene esercitata da donne e migranti, categorie escluse dal servizio militare. Per "NZZ am Sonntag" la posizione di cuoco nell'esercito viene ricoperta soltanto da persone reclutate provenienti da mestieri della ristorazione o dell'alimentazione. In otto caserme la carenza di cuochi ha costretto i militari a rivolgersi a ristoratori privati, che cucineranno all'interno delle caserme.La situazione ha venutasi a creare ha suscitato malcontento nelle forze armate.Proprio per far fronte a questo problema è stata creata la funzione di soldato della logistica di cucina.

svizzera

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

esercito, svizzera