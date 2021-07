https://it.sputniknews.com/20210706/lambda-ecco-la-nuova-variante-sudamericana-che-preoccupa-gli-esperti-12036498.html

Lambda, ecco la nuova variante sudamericana che preoccupa gli esperti

Lambda, ecco la nuova variante sudamericana che preoccupa gli esperti

Mentre la variante Delta continua a diffondersi, un nuovo ceppo di coronavirus proveniente dal Sud America, Lambda, sta attirando l'attenzione dell'OMS per la... 06.07.2021

Classificata recentemente come "variante da seguire", Lambda è caratterizzata da "mutazioni insolite" ed è già presente in 29 paesi, compreso il Regno Unito.Conosciuta con il nome scientifico di C.37, la variante Lambda, rilevata per la prima volta in Perù lo scorso dicembre, è recentemente entrata nell'elenco delle "varianti da tenere d'occhio" dell'OMS. I primi otto casi di contagio provocati da questa variante in Europa sono stati registrati in Inghilterra nella settimana dal 3 al 10 giugno, secondo le informazioni rese disponibili dal Ministero della Salute britannico.Sudamerica nel mirinoI paesi del Sud America, dove la presenza della variante brasiliana è ancora preoccupante, sono, finora, i più colpiti dalla Lambda, afferma l'OMS. A titolo di esempio tale variante rappresenta il 31% della prevalenza complessiva tra le sequenze presentate dal Cile solo nel primo rilevamento in cui essa è stata identificataSecondo l'OMS, la sua quota è inferiore in altri paesi dell'America Latina: 8% in Ecuador, 3% in Argentina e 9% in Perù. Le autorità di quest'ultimo hanno tuttavia riferito che l'81% dei casi di Covid-19 sequenziati dall'aprile 2021 erano associati a Lambda, afferma il documento.Ancora più contagiosa?E' proprio il rapido aumento della proporzione della variante nei nuovi casi di contagio sequenziati in Perù a far temere una contagiosità particolarmente elevata della Lambda.Interpellato dal Financial Times, Pablo Tsukayama, dottore in microbiologia molecolare presso l'Università Cayetano Heredia di Lima, ha affermato che quando i medici hanno notato per la prima volta la Lambda a dicembre, rappresentava "solo un campione su 200".Il Perù è il paese con il tasso di mortalità di gran lunga più alto per Covid-19, 9,4%, secondo la Johns Hopkins University. Il Paese registra 594,36 morti ogni 100.000 abitanti. Tuttavia, non sono ancora stati stabiliti collegamenti tra mortalità e diffusione di Lambda.

