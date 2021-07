https://it.sputniknews.com/20210706/la-lituania-invasa-dai-rifugiati-nel-2015-non-abbiamo-accolto-nessuno-ora-1000-in-un-colpo-solo-12024714.html

La Lituania invasa dai rifugiati: "nel 2015 non abbiamo accolto nessuno, ora 1000 in un colpo solo"

La Lituania invasa dai rifugiati: "nel 2015 non abbiamo accolto nessuno, ora 1000 in un colpo solo"

"La presidente del Seimas lituano Viktorija Cmilyte-Nielsen ha esortato a prevenire il ripetersi del 2015 nella situazione con i rifugiati. Ha affermato che ora sta diventando chiaro cosa si intende per decisioni corrette o poco perspicaci in politica interna ed estera nel contesto del numero giornaliero di migranti illegali che stanno attraversando il confine con la Bielorussia", scrive Sputnik Lietuva.Come aggiunge l'agenzia, la presidente del parlamento ha ricordato che nel 2015 la Lituania aveva promesso di accogliere quasi 1.100 rifugiati per aiutare i paesi che avevano urgente bisogno di questo sostegno, tra cui anche l'Italia. Tuttavia, Vilnius ha implementato solo la metà degli obblighi presi.La presidente del parlamento ha invitato a calcolare tutto per bene e comprendere quale impatto le decisioni odierne avranno sugli avvenimenti futuri.Secondo gli ultimi dati, quest'anno oltre 1,2 mila migranti clandestini hanno cercato di entrare in Lituania dalla Bielorussia. Questo numero è quasi 15 volte superiore rispetto a quello del 2020. Si tratta perlopiù di cittadini iracheni. Il 2 luglio le autorità lituane hanno dichiarato una situazione di emergenza per l'afflusso di migranti clandestini. A sua volta, il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha affermato che la Repubblica non tratterrà più i migranti che tentano di entrare nei paesi dell'UE, siccome a causa delle sanzioni dell'Occidente, Minsk non ha "né soldi, né forza".

