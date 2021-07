https://it.sputniknews.com/20210706/italia-e-spagna-ryanair-annuncia-lincremento-dei-voli-diretti-tra-i-due-paesi-12026243.html

Italia e Spagna, Ryanair annuncia l'incremento dei voli diretti tra i due paesi

Italia e Spagna, Ryanair annuncia l'incremento dei voli diretti tra i due paesi

La compagnia low cost irlandese ha annunciato per l'estate un aumento dei voli di collegamento tra Italia e Spagna a partire dal 16 luglio. 06.07.2021, Sputnik Italia

L'estate 2021 per la compagnia aerea Ryanair si concentrerà sull'aumento di rotte verso le principali destinazioni turistiche e balneari. La società ha annunciato un ulteriore incremento delle tratte settimanali di collegamento tra Italia e Spagna a partire dal 16 luglio."In qualità di maggiore compagnia aerea italiana, siamo lieti di continuare a supportare la crescita regionale nonostante le sfide imposte dalla pandemia di Covid-19. Siamo felici di aggiungere ancora più voli settimanali tra l'Italia e la Spagna dal 16 luglio 2021" ha dichiarato il Direttore Commerciale di Ryanair Jason McGuinness.L'obiettivo dell'aumento di rotte è quello di incrementare il traffico aereo e supportare la ripresa del settore turistico mentre i programmi di vaccinazione continuano e l'Europa riapre in tempo per l'alta stagione.L’operativo esteso di Ryanair per l’estate 2021 include:Possibilita di usufruire dell'offerta “Zero Supplemento Cambio Volo”A causa del continuo modificarsi delle restrizioni legate al Covid, il McGuinness ha sottolineato la possibilità per i clienti Ryanair di prenotare la propria vacanza con la formula dello zero supplemento di cambio volo."I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo" ha spiegato il Direttore commerciale di Ryanair.

