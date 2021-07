https://it.sputniknews.com/20210706/italia-e-russia-lavorano-su-un-corridoio-digitale-verde-per-il-commercio-bilaterale-12034309.html

Italia e Russia lavorano su un "corridoio digitale verde" per il commercio bilaterale

Italia e Russia lavorano su un "corridoio digitale verde" per il commercio bilaterale

La CEO del Russian Export Centre (REC) Veronika Nikishina ha discusso con il ministro dello Sviluppo economico italiano Giancarlo Giorgetti il lancio a tutti... 06.07.2021, Sputnik Italia

Grazie a una perfetta integrazione dei sistemi informativi, lo scambio di informazioni sul tipo di carico e sul suo valore sarà trasmesso in modo digitale tra le organizzazioni autorizzate dei due paesi."Esistono requisiti sia tecnici che legislativi per il funzionamento dei rispettivi meccanismi. Il successo del progetto sarà determinato dall'adempimento di tutti questi requisiti, nonché dalla creazione dell'infrastruttura tecnica necessaria. Non vediamo l'ora che venga istituito un gruppo tecnico per iniziare a discutere i dettagli del progetto", ha sottolineato Veronika Nikishina.Il principio del cosiddetto "sportello unico" sarà un elemento importante per gli esportatori nel suo utilizzo per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali dei due paesi.

