Italia - Spagna, ai rigori la spuntano gli Azzurri. Italia in finale

La prima finalista degli Europei è . Domenica a Wembley sfida per la coppa contro la vincente di Danimarca-Inghilterra.

2021-07-06T23:40+0200

Italia contratta nella prima frazione di gioco, in cui la Spagna tiene saldamente il pallino del gioco con il 62% del possesso palla. Nel primo tempo l'emozione più grossa per gli Azzurri è una traversa colpita da Emerson Palmieri al 45°.Al 60° minuto della ripresa sblocca il risultato per l'Italia Federico Chiesa.All'80° c'è il pareggio della Spagna: lo sigla Alvaro Morata, entrato in campo nei primi minuti della ripresa.La finale domenicaL'ultimo atto del campionato europeo di calcio è in programma domenica sera a Londra. Il fischio d'inizio della finalissima è fissato alle 21:00.

