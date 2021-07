https://it.sputniknews.com/20210706/israele-continua-a-diffondersi-la-variante-delta-nuovo-record-di-contagi-da-marzo-12032394.html

Israele, continua a diffondersi la variante Delta: nuovo record di contagi da marzo

Israele, continua a diffondersi la variante Delta: nuovo record di contagi da marzo

Il governo Bennett ha tenuto ieri una riunione di emergenza per discutere nuove, eventuali misure da adottare per far fronte all'avanzamento del nuovo ceppo... 06.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-06T12:52+0200

2021-07-06T12:52+0200

2021-07-06T12:52+0200

variante delta

coronavirus nel mondo

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/750/14/7501417_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_b4830bda2d0366d1a3dd3f1e8924f67e.jpg

Sono 496 i nuovi casi di infezione da coronavirus registrati ad Israele nelle ultime 24 ore, a fronte di una nuova vittima.Si tratta della cifra più alta registrata dal mese di marzo, nonostante lo Stato ebraico sia uno di quelli con il livello di immunizzazione tra i più alti al mondo.I dati del locale Ministero della Salute indicano che oltre il 50% dei nuovi casi riguarda studenti delle scuole.Stando a quanto riportato dal portale di informazioni Ynet, gli esperti temono che entro la prossima settimana si possano raggiungere e superare i 1.000 casi.Finora, nel complesso sono più di 843.000 i casi di coronavirus registrati in Israele dall'inizio della pandemia, mentre le vittime totali sono 6.249.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

variante delta, coronavirus nel mondo, mondo