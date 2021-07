https://it.sputniknews.com/20210706/iran-avviera-produzione-di-uranio-metallico-con-larricchimento-al-20---iaea-12040617.html

Iran avvierà produzione di uranio metallico con l'arricchimento al 20% - IAEA

L'Iran produrrà uranio metallico arricchito al 20% per un reattore di ricerca a Teheran, ha riferito a Sputnik martedì un portavoce dell'Agenzia internazionale... 06.07.2021, Sputnik Italia

Il portavoce ha fatto sapere che il direttore generale dell'IAEA Rafael Grossi nel suo ultimo rapporto alla consiglio d'amministrazione dell'agenzia ha reso nota l'intenzione dell'Iran di utilizzare l'uranio arricchito al 20% per la produzione del carburante per il reattore di ricerca a Teheran. Ha aggiunto che martedì Teheran ha notificato all'IAEA che l'ossido di uranio arricchito al 20% sarebbe stato consegnato al laboratorio di un impianto per produzione di elementi di combustibile a Isfahan, dove sarebbe stato convertito in fluoruro di uranio, e poi in uranio metallico arricchito al 20%.Trattative sul ritorno dell'Iran all'accordoLo scorso 20 giugno si è concluso il sesto round di negoziati sul rinnovo totale del Piano d'azione globale congiunto (JCPOA), che prevede anche il ritorno degli USA all'accordo. Le trattative si svolgono dal 7 aprile a Vienna. Al momento non è chiaro quando si terrà il settimo round dei negoziati, ma si prevede che sarà l'ultimo, aveva riferito a Sputnik Mikhail Ulyanov, rappresentante della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna.

